لحفظ كرامة الموتى.. تشييد مقبرة على مساحة 15 هكتارا بمليار و200 مليون سنتيم

علم “اليوم24” أن عمالة إقليم الحسيمة، قررت إنجاز مقبرة “نموذجية” جديدة، تمتد على مساحة 15 هكتارًا بمبلغ قدره مليار و200 مليون سنتيم، بمساهمة كل من المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، والمجلس الإقليمي للحسيمة، ووكالة تنمية أقاليم الشمال وكل من جماعة الحسيمة وأجدير.

وأفادت مصادر مطلعة، أن عملية فتح الأظرفة لظفر ببناء “المقبرة” ستتم في الأسبوع الأول من يونيو 2019، وتؤكد مصادر مرتبطة بالموضوع، أن الغاية من إنشاء مقبرة جديدة، يعود لنفاذ الوعاء العقري، وملء جميع المقابر بـ”الموتى”، بحيث لم تعد تكفي لاستقبال المزيد في إقليم الحسيمة.

مصادر مقربة من عمالة الحسيمة، تؤكد أن هذا المشروع، كان مطلب شعبي من سكانة الحسيمة وطال انتظاره، مشيرًا إلى أن هذه المقبرة جديدة ستحفظ كرامة الموتى، وتتجاوز العشوائية التي كانت تطبع بعض المقابر، من خلال تصميم نموذجي حديث، يسمح للساكنة بدفن موتاهم في فضاء ٱمن ومنظم.