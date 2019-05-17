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وصلت بعثة فريق الزمالك المصري، مساء أمس الخميس، إلى مطار وجدة أنجاد، وذلك من أجل خوض مباراة ذهاب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي ستجمعه بنهضة بركان، يوم الأحد المقبل، بالملعب البلدي لبركان.
وقد حطت بعثة الفريقن المتكونة من 56 شخصا، من لاعبين وأطر تقنية وإدارية، رحالها في المغرب، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، ولقيت استقبالا حافلا من مسؤولي نادي نهضة بركان، يتقدمهم عببد المجيد مضران، الرئيس المنتدب للنادي.
ومن المرتقب أن يخوض الفريق المصري، أولى حصصه الإعدادية بمدينة وجدة، اليوم الجمعة، قبل التوجه يوم السبت لبركان، من أجل خوض آخر حصة تدريبية بالملعب البلدي لبركان، الذي سيستضيف هذه المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك المصري يصل المغرب من أجل مواجهة بركان في نهائي “الكاف” – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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