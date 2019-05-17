هشام العسري وصارم الفهمي ضمن قائمة الأكثر تأثيرا في السينما العربية

كشف مركز السينما العربية، مؤخرا، عن قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في السينما العربية خلال السنة الماضية، وضمت مغربيان هما المخرج هشام العسري، ومدير المركز السينمائي المغربي، صارم فاسي الفهري.

ويوجد في القائمة، بصنف المخرجين، اسم المغربي هشام العسري الذي أشرف السنة الماضية على إخراج فيلم “جاهلية”، ليروي ققص متشابكة فيما بينها في فترة إلغاء الاحتفال بعيد الأضحى سنة 1996، من طرف الملك الراحل الحسن الثاني.

الاسم المغربي الثاني كان في قائمة تصنيف مدراء المؤسسات السينمائية، وهو صارم فاسي الفهري الذي يدير المركز السينمائي المغربي، أقدم المؤسسات العمومية المكلفة بتنظيم وترويج السينما المغربية ودعمها، و تقديم الرخص التي تحتاجها الأفلام الأجنبيةفي المغرب.

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وأعلن مركز السينما العربية عن قائمة الـ101 الأكثر تأثيرا في السينما العربية في العدد الجديد من مجلة السينما العربية الذي يصدر في الدورة الـ72 من مهرجان كان السينمائي، وتم نشرها على الموقع الإلكتروني للمركز.

ويتم التصنيف في القائمة المذكورة وفقا للأكثر تأثيرا في صناعة السينما العربية خلال الـ12 شهرا الأخيرة أو السينما الناطقة باللغة العربية.

وتعتبر مصر، الدولة صاحبة التمثيل الأكبر تمثيل برصيد 22 اسما، ثم الإمارات ولبنان ب18 اسما، وفلسطين ب15 اسما، السعودية وتونس ب8 أسماء.