دفاع ضحية جريمة “شمهروش”: الدولة طرف في القضية وسنبلغ العثماني للحضور إلى محكمة الإرهاب – فيديو 

بعد قبول محكمة الإرهاب في سلا، أمس الخميس، لأول مرة، بإدخال الدولة المغربية كطرف في قضية الإرهاب، خرج محامي الضحية الدنماركية في جريمة “شمهروش”، بتصريحات اعتبر فيها أن قرار القضاء، اليوم، “تاريخي”، ويعبر عن استقلاله.

وقال الحسين الراجي، محامي عائلة الضحية الدنماركية في جريمة “شمهروش”، بعد انتهاء ثاني جلسة في مسلسل محاكمة المتهمين في القضية، إن “القضاء أبان على أنه مستقل، وأبدى جرأة كبيرة، وأصدر حكما لفائدة ذوي الحقوق بإدخال الدولة المغربية في الدعوى، ولن يجرأ عن اتخاذ هذا القرار قضاء آخر”.

واعتبر الراجي أن مسؤولية الدولة المغربية في هذه الجريمة ليست مسؤولية تقصيرية، لأنها قامت بواجباتها في الأمن، والحماية، ولكن تدخلها واجب لضمان التعويضات المستحقة للضحايا، بما يتناسب مع الالتزامات الدولية للمغرب لضمان حقوق الضحايا “لأن الضحية طعنت غدرا، ولا يمكن تعويض ذويها لأن المتهمين معسرين، وليست لديهم إمكانيات للتعويض”.

وأوضح الراجي أن دفاع الضحايا أدخل الدولة في شخص، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وقال: “أدخلنا الدولة في شخص العثماني، رئيس الحكومة، وهو المسؤول، وسنبلغه بمفوض قضائي، والملف يتطلب حضوره إلى محكمة سلا ليبين موقف الدولة المغربية”.