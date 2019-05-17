طقس الجمعة.. استمرار الحرارة مع قطرات مطرية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن يظل الطقس نسبيا حارا إلى حار بأقصى الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية وداخل منطقة سوس، فيما سيكون الطقس في غالب الأحيان غائما، وصحوبا برعد وقطرات مطرية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستتشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح وستكون مصحوبة بكتل ضبابية محلية قرب السواحل، مع تمركز سحب عليا شمال البلاد.

وستكون الأجواء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق، مع تناثر حبات رملية بالجنوب الشرقي.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية من القطاع الشمالي بالسواحل ما بين الدار البيضاء وآسفي، وبمرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي وبالمنطقة الشرقية، وستكون ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي عموما بباقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 15 و 18 درجة بالسهول الأطلسية وبالواجهة المتوسطية وبالمنطقة الشرقية، وما بين 22 و27 درجة داخل منطقة سوس والشياضمة والحوز وبالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 23 و28 درجة بالمرتفعات وجوار السواحل، وما بين 28 و34 درجة بالمنطقة الشرقية وبالسهول الغربية للأطلس، وما بين 37 و42 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وجنوب طرفاية، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة وطرفاية.