طمرة: اتهام شاب بحيازة سلاح واستهداف محل تجاري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة لائحة اتهام للمحكمة المركزية في مدينة حيفا، ضد شاب يبلغ من العمر 28 عاما من مدينة طمرة ونسبت له تهمة حيازة السلاح.

ويستدل من لائحة الاتهام، أنه "في تاريخ 8.5.2019 تلقت الشرطة بلاغا حول إطلاق نار من قبل ملثم باتجاه محل تجاري في طمرة، وعند وصولها إلى المكان لاحظت مشتبها يخرج من سيارة باتجاه المحل التجاري وهو يضع واقيا ويحمل مسدسا".

وتابعت "حينها حاول المشتبه به الهروب من المكان وقد سقطت منه حاملة العيارات النارية، ليدخل إلى مراحيض في الساحة الخلفية للمحل التجاري، حيث قام بإلقاء المسدس وحاملة أخرى للعيارات النارية".

كما جاء في لائحة الاتهام "على أثر ذلك جرى اعتقال الشاب والتحقيق معه وتمديد اعتقاله، حتى التوصل لقاعدة أدلة ضده، حيث نسبت له تهمة حيازة ونقل سلاح بشكل مخالف للقانون والتشويش على عمل الشرطة".

هذا، وشهدت مدينة طمرة في الآونة الأخيرة تصاعدا في وتيرة العنف والجريمة، وقد أعرب المواطنون عن استنكارهم وغضب من انعدام الأمن والأمان لهم في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في الحد من الظاهرة.