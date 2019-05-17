انت الان تتابع تفاصيل خبر الكشف عن خطة إيرانية لتحريك مليشياتها ضد مصالح أمريكا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 17 مايو 2019 12:50 مساءً - نشرت صحيفة الغارديان البريطانية، في عددها الصادر صباح الجمعة، تقريراً عن الملف الإيراني كشفت فيه عن حث طهران لمليشيات تابعة لها على أن تخوض حرباً بالوكالة في منطقة الشرق الأوسط.

التقرير أعده مراسل الغارديان لشؤون الشرق الأوسط، مارتن تشلوف، ونشر في صدر الصفحة الأولى، وحمل عنوان "إيران تطلب من مليشيات الاستعداد لخوض حرب بالوكالة في الشرق الأوسط".

يقول تشِلوف إن الجريدة علمت من مصادر استخبارية أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، التقى قادة المليشيات الخاضعة لنفوذ طهران خلال زيارته الأخيرة للعراق، قبل نحو 3 أسابيع، وأخبرهم "بالاستعداد لخوض الحرب بالوكالة"؛ على خلفية التصعيد الأمريكي ضد طهران.

ويضيف تشِلوف أن أحد المصادر قال: إنه "على الرغم من أن سليماني اعتاد لقاء قادة المليشيات بشكل مستمر منذ 5 سنوات، لكن هذا اللقاء الأخير كان مختلفاً جداً؛ لقد كان الأمر أكبر بكثير من مجرد دعوة إلى إشهار السلاح".

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ويوضح الكاتب أن الإدارة الأمريكية عمدت إلى إجلاء موظفيها من بغداد وأربيل؛ على أثر وصول هذه المعلومات إلى السفارة الأمريكية في بغداد، ورفعت مستوى التأهب في القواعد العسكرية في العراق وفي مواقع مختلفة في منطقة الخليج؛ بعد أن شعرت أن مصالحها فيها قد تكون عُرضة للخطر.

ويقول تشِلوف: إن "قادة مليشيات عدة تعمل تحت مظلة الحشد الشعبي حضرت الاجتماع الذي دعا إليه سليماني، حسب المصادر الاستخبارية التي قالت إن أحد المسؤولين البارزين التقى مسؤولاً غربياً وعبر له عن قلقه مما جرى".

تشِلوف أشار إلى أن قافلة من الإمدادات العسكرية الإيرانية والصواريخ مرت عبر غربي العراق إلى سوريا، ووصلت بنجاح إلى العاصمة دمشق، حسبما علمته الصحيفة من دبلوماسيين غربيين، مؤكدين أن قافلة الإمدادات نجحت في تخطي الرقابة الغربية والتخفي عن أعين أجهزة الاستخبارات الغربية، التي لم تعلم بأمرها إلا بعد وصولها إلى العاصمة السورية.

وذكر تشِلوف أن فكرة أن إيران خرجت من المعارك مع تنظيم الدولة الإسلامية أكثر جرأة سيطرت على الحوارات الأخيرة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وكبار الصقور في إدارته؛ أمثال جون بولتون مستشار الأمن القومي، ومايك بومبيو وزير الخارجية، وهما من ركائز التصعيد ضد إيران.