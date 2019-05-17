الكرملين يتعهد بالرد على عقوبات أمريكية جديدة

جدة - عمرو شويل موسكو- الخليج 365:

قال الكرملين اليوم الجمعة إنه سيرد بالمثل على مجموعة عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة على مواطنين روس، مضيفا أن رده سيأتي متماشيا مع المصالح القومية الروسية.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت أمس الخميس عقوبات على مجموعة شيشانية وخمسة أفراد منهم ثلاثة روس على الأقل مشيرة إلى انتهاكات لحقوق الإنسان منها القتل خارج إطار القانون وتعذيب مثليين.