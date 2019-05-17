الان تتابع الثوري الإيراني: صواريخنا قصيرة المدى قادرة على استهداف السفن الأميركية في الخليج والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 33 دقيقة - 12:56 م, 17 مايو 2019 م التعليقات: 0 أمريكا غير قادرة على تحمل حرب جديدة طهران- الخليج 365: قال نائب قائد الحرس الثوري أن الصواريخ الإيرانية القصيرة المدى يمكنها الوصول للسفن الحربية الأمريكية في الخليج. وقال خلال تصريحات له اليوم الجمعة أن أمريكا غير قادرة على تحمل حرب جديدة لأسباب مالية واجتماعية إلى جانب أسباب تتعلق بالقوات.

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