بلجيكا سلمت فرنسا مهدي نموش المتهم باحتجاز صحافيين في سوريا

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بروكسل: نقل مهدي نموش الذي حكم عليه في مارس الماضي في بلجيكا بالسجن مدى الحياة بعد إدانته باعتداء على المتحف اليهودي في بروكسل، إلى فرنسا الأربعاء كما أعلن مصدر قضائي مؤكدا بذلك نبأ نشرته مجلة ليكسبريس الفرنسي الأسبوعية.

وتم تسليم الجهادي الفرنسي البالغ من العمر 34 عاما إلى فرنسا لمواصلة التحقيق في دوره المفترض في احتجاز أربعة صحافيين فرنسيين في سوريا في 2013 و2014. وقال مصدر في إدارة سجن مو-شوكونان إنه وضع في التوقيف الاحترازي في هذا السجن.