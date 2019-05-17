خارجية باكستان: إجراءات واشنطن بحق إيران تزيد من حدة التوتر

أعرب المتحدث باسم الخارجية الباكستانية محمد فيصل، عن قلقل بلاده إزاء التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أن إرسال واشنطن لمجموعة سفن ضاربة وقاذفات استراتيجية إلى الخليج زاد من حدة التوتر في المنطقة.
وذكر فيصل، أثناء مؤتمر صحفي، أن "الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تحت حجة زيادة المخاطر على عسكرييها من قبل إيران وحلفائها زادت من حدة التوترات وتعقيد الوضع الأمني غير المستقر أصلا في الشرق الأوسط"، داعيا جميع الأفرقاء إلى ضبط النفس، محذرة من أن أي خطوة غير مدروسة تهدد باندلاع نزاع واسع النطاق.
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