خارجية النروج: حصول محادثات أولية بين الفاعلين السياسيين بفنزويلا لحل الأزمة

أعلنت وزارة الخارجية النروجية "حصول اتصالات أوّلية بين ممثّلين عن الفاعلين السياسيّين الرئيسيّين في فنزويلا، في إطار مرحلة استكشافيّة، بهدف الإسهام في إيجاد حلّ للوضع في البلاد"، المستمرّ منذ أربعة أشهر.
ولفتت في بيان، إلى أنّ "النروج تهنئ الجهات المشاركة على جهودهم"، مؤكّدةً "رغبتنا في مواصلة دعم مسعى إيجاد حلّ سلمي في البلاد".
وفي فنزويلا، أكّد المعارض خوان غوايدو المعلومات، مشيرًا إلى أنّ "ممثّلين عن المعارضة الفنزويلية شاركوا في "وساطة" النروج من أجل محاولة حلّ الأزمة". وركّز على أنّه "لا يوجد أيّ شكل من أشكال المفاوضات".
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