القائد الجديد للقطاع الغربي بـ"اليونيفيل" زار قائمقامية بنت جبيل

زار القائد الجديد للقطاع الغربي في "​اليونيفيل​" وللكتيبة الإيطالية الجنرال برونو بيشوتا، مقرّ قائمقامية ​بنت جبيل​، حيث كان في استقباله القائمقام شربل العلم، بحضور رئيس مكتب أمن بنت جبيل و​تبنين​ في مخابرات الجيش ال​لبنان​ي العقيد محمد هاشم، والمؤهل محمد حمود؛ وذلك ضمن إطار اللقاءات التي تهدف الى تمتين العلاقة بين "اليونيفيل" والسلطات المحلية والى زيادة التعاون المثمر فيما بينهما.

وأشاد العلم بـ"دور "اليونيفيل" الريادي والتعاون الوثيق مع ​الجيش اللبناني​، في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في ​جنوب لبنان​". من ثمّ، هنّأ الجنرال بيشوتا على منصبه الجديد، مثمّنًا "الزيارة الّتي تندرج في إطار دعم المؤسسات الرسمية وبلديات الجنوب".

بدوره، أعرب بيشوتا عن فخره بـ"عودته من جديد إلى لبنان كقائد للقطاع الغربي لليونيفيل، بعد أن شارك في مهمّة القوات الأممية في العام 2011 كقائد لفوح الهندسة الإيطالي". ونوّه بـ"علاقة الصداقة التاريخيّة الّتي تربط السكان المحليّين بجنود حفظ السلام في "اليونيفيل" عمومًا وبالجنود الإيطاليّين خصوصًا".