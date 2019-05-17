بوصعب أطلع عون على نتائج اجتماعه مع الحسن لدرس اجراءات الموازنة

التقى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، وزير الدفاع ​الياس بو صعب​، وإطلع على نتائج الإجتماع الذي عُقد ليل أمس في اليرزة مع وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​، لدرس الإجراءات الواجب اعتمادها في مشروع موازنة 2019، في ما يتعلّق بتطبيق تدابير الإستنفار 1 و2 و3 في ​الجيش​ والمؤسسات الأمنية.

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