الحرس الثوري الإيراني: واشنطن غير قادرة على تحمل حرب جديدة

أكد نائب قائد ​الحرس الثوري الايراني​​حسين سلامي​ان ​واشنطن​ غير قادرة على تحمل حرب جديدة وحتى ​الصواريخ​ الإيرانية القصيرة المدى يمكنها الوصول للسفن الحربية الأميركية في ​الخليج​.

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