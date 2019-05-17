بدء الاجتماع العام للقضاة في قصر العدل في بيروت

يعقد في هذه الأثناء الاجتماع العام للقضاة في القاعة الكبرى ل​محكمة التمييز​ في قصر عدل ​بيروت​ للتداول في مسار الأمور المتعلقة بالسلك القضائي واستقلالية ​القضاء​ والمسائل المتعلقة بصندوق تعاضد ​القضاة​ قانونيا وإداريا وماليا.

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