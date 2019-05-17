شريفة: لوضع سياسة داعمة للزراعة والمصالح الحرفية

أشار امين عام الاوقاف في ​المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى​ الشيخ حسن شريفة في خطبة الجمعة في ​مسجد الصفا​ في ​بيروت​، إلى اننا "نعيش في مرحلة صعبة نحتاجفيها الى مراجعة لذاتنا الفردية والمجتمعية حيث اننا وصلنا الى ابتلاءات في وطننا نتيجة التراخي واللامبلات تجاه اخطاء كثيرة حصلت واتجاه اوضاعاوصلت وطننا الى ما وصل اليه اليوم من وضع اقتصادي واجتماعي وهذا في ظلمتربصين كثر بنا واولهم العدو الاسرائيلي الطامع بمياهنا وارضناوانتهاكاته لبرنا وبحرنا وجونا مستمرة هذا بالاضافة الى سياسات يحاول البعض فضها علينا علينا وهي اشبه بوصاية عبرضغوطات هنا وهناك وكل هذا لاضعافنا الامر الذي يستدعي منا رص الصفوف والتعالي عن الصغائر حتى لا نساعدهم على انفسنا وعلى وطننا الذي يجب ان نحميه بمزيد من الوحدةوالتأخي فيما بيننا.

وأضاف "لذلك نحن في ​لبنان​ علينا ان نخرج من الصراع الداخلي سواء كان سياسيا اوغيره كالطائفية البغيضة او التعصب الاعمى، ان لبنان الذي كان عصيا على التقسيم الجغرافي والديمغرافي هو نفسه سيكون عصيا على الانقسام السياسي اذا ما نتبه الجميع لما يريده الاعداء لوطنن"، معتبرا ان "الاستعراضات الاعلامية لعرقلة ​الموازنة​ ليست لمصلحة ضبط الايقاع الاقتصادي فالمصلحة ان تنجز الموازنة سريعا لدفع ​سفينة​ الاصلاح كي تبحر بامان نحو شاطىء الاستقرار النقدي والاستثماري"، داعيا الدولة لوضع ​سياسة​ داعمة للزراعة والمصالح الحرفية خاصة في الارياف

التي بدورها تساعد على الحد من ​الهجرة​ باتجاه العاصمة .