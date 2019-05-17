حرس مدينة بيروت كثّف دورياته السيارة والراجلة على مدار الـ 24 ساعة

كثّف فوج حرس مدينة ​بيروت​ بتوجيهات من محافظ بيروت ​القاضي زياد شبيب​، دوريات السيارة والراجلة على مدار الـ 24 ساعة في الشوارع والأحياء والتقاطعات وعلى امتداد الكورنيش البحري ل​مدينة بيروت​، لنشر الطمأنينة لدى المواطنين وخاصة في ظل الأجواء المترافقة مع الشهر الكريم من مناسبات ونشاطات رمضانية تستمر لساعات الصباح الأولى، علماً بأن تلك الدوريات ستستمر بشكل دائم على هذا النحو .

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