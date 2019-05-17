الشيخ ياسين: صفقة القرن التي ستفشل امام ارادة الشعب الفلسطيني

اشاد رئيس "لقاء ​علماء صور​" ومنطقتها العلامة ​الشيخ علي ياسين​ العاملي في تصريح" بالموقف المسؤول الذي تجلى من قبل الرؤساء الثلاثة في مواجهة محاولات تضييع حق ​لبنان​ في حدوده البحرية والبرية وعدم الرضوخ للضغوط الاميركية التي تخدم المصلحة الصهيونية على حساب لبنان، معتبرا "ان حالة المراوحة في اقرار ​الموازنة​ تعكس عدم مسؤولية البعض تجاه الوضعين المالي والاقتصادي في لبنان وعدم الاهلية لقيادة هذه المرحلة الدقيقة".

وأكد أن "​المقاومة الفلسطينية​ هي التي تحمي القضية من كل المخططات، وليس آخرها لعنة القرن المسماة ب​صفقة القرن​ التي ستفشل امام ارادة ​الشعب الفلسطيني​ المبدع والصلب والشجاع في مقاومته".