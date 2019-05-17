المطران بشارة ترأس قداسا في بكركي لراحة نفس صفير

ترأس المطران يوسف بشارة صباح اليوم في الصرح البطريركي قداسا إلهيا في سيدة الانتقال في ​بكركي​ لراحة نفس الراحل الكاردينال ​مار نصرالله بطرس صفير​، في حضور النائبين شوقي الدكاش و​ميشال معوض​ والنائبين السابقين بطرس حرب وفارس سعيد والاعضاء المؤسسين للقاء ​قرنة شهوان​. ويواصل ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ استقبال المعزين.

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