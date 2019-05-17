الوحدة القضائية الخاصة بالمحكمة الدولية رفعت القاضي بو غنطوس من الفئة "ج" الى الفئة "أ"

اصدرت دائرة ​الشرق الاوسط​ وشمال افريقيا في ​المحكمة الدولية​ لتسوية المنازعات لندن INCODIR ، قرارا رفعت بموجبه القاضي في المحكمة المستشار الدكتور نبيل بو غنطوس من الفئة "ج" الى الفئة "أ".

ووفقا للنظام الاساسي للمحكمة ووفقا لبروتوكول البرنامج الاشرافي للمحكمة، بات يحق للمستشار بو غنطوس الاشراف على متدربين بالمحكمة الدولية وفقا للانظمة والقوانين المعمول بها فيها. وعلم انه وبعد تكليف المستشار بو غنطوس بتشكيل وحدة قضائية خاصة تحت اسم" الوحدة القضائية الخاصة بالمحكمة الدولية لتسوية المنازعات الخاصة بتوطيد السلم الاهلي ال​لبنان​ي"، تعمل لمدة عامين من تاريخه، وبعد ابلاغ الجهات الرسمية في لبنان، تشكيل الوحدة المذكورة، مقام ​رئاسة الجمهورية​ ومقام ​رئاسة مجلس الوزراء​ وعناية ​وزارة العدل​، سيبدأ رئيس الوحدة المذكورة القاضي بو غنطوس فورا اتصالاته بالجهات الرسمية والحكومية في لبنان لتوقيع بروتوكول تفاهم بما يفضي الى تنفيذ المهام الموكلة اليها وفق القوانين المعمول بها في الجمهورية اللبنانية. الى ذلك تم تعيين المحامي مارون أ الهاشم، قائما باعمال امانة السر في الوحدة القضائية المذكورة.