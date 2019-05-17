شركة Squared Direct تنظم ورشة أعمال للمبتدئين في أنشطة التداول في الأسهم

تنظم شركة Squared Direct وهي شركة وساطة مالية أوروبية، ورشة أعمال للمبتدئين في أنشطة التداول في الأسهم والعملات الأجنبية، تحت عنوان "الاستراتيجية الناجحة في تداول الأسهم والعملات"، وذلك عند الثالثة من بعد ظهر يوم الثلثاء المقبل في 21 أيار، في فندق الهيلتون، ​وسط بيروت​.

تهدف ورشة العمل إلى تقديم شروحات مفصلة حول قواعد التداول وأدواته وأساليبه على نحو سهل ومبسط لكي يتسنى للمبتدئين تعلم هذه التقنيات ودخول هذا الميدان وتحقيق الأرباح على نحو مضمون بدون أي مخاطر. وتستهدف بشكل أساسي طلاب ​الجامعات​ والمتخريجن الجدد والباحثين عن فرص عمل وأصحاب المهة الحرة المهتمين في توظيف ودائعهم المالية، لتعلم أصول ومخاطر الأسواق المالية وتحقيق مردود سريع وكبير اذا تمكنوا من تحصيل هذه التقنية، عبر خلق فرص عمل حر من دون الارتباط بأي شركات من خلال التداول عبر المنصات الالكترونية لتحقيق مردود شهري أو سنوي من خلال الاستثمار في الأسواق المالية.

سيقدم الشروحات كل من الخبيرين روني نعمة وأسادور خابايان.

وستتضمن الورشة: مقدمة حول التداول في الأسواق المالية العالمية، ما هو التداول الأفضل للمبتدئين، الانطلاق على نحو صغير ومن ثم تحقيق النمو تدريجيا، كيفية اختيار الأسهم والعملات للتداول، ما هي أفضل منصات وأدوات التداول عبر الإنترنت، ما هي أفضل استراتيجيات التداول للمبتدئين وأين تمكن الأسرار، كيفية زيادة الأرباح مع تقليل المخاطر، وثلاثة طرق بسيطة ومربحة للاستثمار.