إحباط تهريب 9 كيلوغرامات من الشيرا في مطار ابن بطوطة الدولي

تمكنت المصالح الأمنية، أول أمس الأربعاء في طنجة، من توقيف مواطن مغربي للاشتباه في تورطه في محاولة تهريب كمية من مخدر الشيرا عبر مطار ابن بطوطة الدولي نحو الخارج.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المعني تم ضبطه أثناء اجتيازه لإجراءات العبور بالمطار، وبعد إخضاع حقيبته للتفتيش عبر جهاز المسح بالأشعة “السكانير”، تبين أنه يحمل 9 كيلوغرام من مخدر الشيرا مخبأة داخل حقيبته.
وأحالت العناصر الأمنية الموقوف على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، التي عملت على الاحتفاظ به لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
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