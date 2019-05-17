صندوق المقاصة.. فاتورة الدعم تبلغ 6 ملايير درهم

كشف صندوق المقاصة في تقريره الشهري برسم شهر أبريل 2019، بأن قيمة الدعم المخصص لغاز البوتان والسكر بلغت 5949 مليون درهم، ضمنها 4.7 مليار درهم كاعتمادات دعم غاز البوتان، و1.2 مليار درهم اعتمادات دعم السكر.

وبخصوص مستحقات الدعم لمادتي الغاز بوتان والسكر، فقد وصلت إلى أزيد من 3 ملايير درهم، ضمنها 2.3 مليار درهم مستحقة لمادة غاز البوتان و698 مليون درهم مستحقة لمادة السكر.

وبلغت تكلفة دعم غاز البوتان للأشهر الأربعة الأولى من عام 2019 حوالي 2358 مليون درهم، عوض 2795 مليون درهم قبل سنة.

وتشير الإحصائيات إلى أن كلفة دعم القنينة الواحدة من غاز البوتان خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2019، بلغت متوسط 49.30 درهما للقنينة من حجم 12 كيلوغرامات، و13 درهما للقنينة من حجم 3 كيلوغرامات مقارنة مع متوسط دعم بـ 50 درهما لقنينة 12 كيلوغراما، و13 درهما لقنينة 3 كيلوغرامات خلال الفترة نفسها من سنة 2018. في المقابل عرفت تحملات دعم السكر من حيث القيمة زيادة بلغت نسبتها 2 في المائة.

وبلغت كلفة دعم السكر للأربعة أشهر الأولى من عام 2019، ما يعادل 852 مليون درهم مقابل 833 مليون درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. أما بالنسبة لسعر الدعم الثابت لكل كيلوغرام، فقد بلغ حوالي 2.8 درهم للكيلوغرام.