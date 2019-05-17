الإخلال بقواعد الانضباط يدفع مديرية الأمن لتوقيف ضابط

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس الخميس، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق ضابط أمن، يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة، وذلك لإخلاله بقواعد الانضباط الوظيفي وارتكابه لتجاوزات مهنية جسيمة.

ومن المقرر حسب البلاغ، عرض ضابط الأمن المخالف على المجلس التأديبي للبت في التجاوزات المهنية والاخلالات الوظيفية المنسوبة إليه، وترتيب العقوبات التأديبية المقررة في النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.

وأشار البلاغ، أن الموظف المذكور، قد تعمد الإخلال بقواعد الانضباط خلال حفل رسمي بمقر المنطقة الأمنية، مبديا إعتراضه على قرار إداري سابق يقضي بإعادة انتشاره في مصلحة أمنية أخرى، وهو ما استدعى اتخاذ قرار بتوقيفه مؤقتا عن العمل في انتظار عرضه على أنظار المجلس التأديبي.