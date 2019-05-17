انت الان تتابع تفاصيل خبر سقوط طائرة "إف-16" في قاعدة لسلاح الجو الأمريكي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 17 مايو 2019 11:53 صباحاً - سقطت طائرة "إف-16" مقاتلة، فوق مبنى تجاري بقاعدة تابعة لسلاح الجو الأمريكي، في جنوب ولاية كاليفورنيا، الجمعة.

وأبلغ نائب رئيس إدارة الإطفاء بالقاعدة، تيموثي هوليداي، صحيفة لوس أنجلس تايمز أن الطيار تمكن من القفز قبل سقوط الطائرة في الساعة 3.45 مساء (بالتوقيت المحلي).

وأضاف للصحيفة أن الحادث أدى إلى نشوب حريق، مشيراً إلى أن الحريق "لم يكن كبيراً"، بحسب وكالة "رويترز".

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ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك أي إصابات على الأرض.

جدير بالذكر أن "إف-16" طائرة مقاتلة خفيفة نفاثة، أحادية المحرك، متعددة المهام، من مقاتلات الجيل الرابع من إنتاج شركة جنرال ديناميكس لصالح القوات الجوية الأمريكية، ثم طورتها شركة لوكهيد مارتن.

وقد صممت كطائرة قنص خفيفة لتنفيذ العديد من عمليات القنص بنجاح كبير.