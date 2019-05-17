انت الان تتابع تفاصيل خبر إدارة ترامب تفتح خزانة أسرارها للكونغرس بشأن طهران والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 17 مايو 2019 11:53 صباحاً - ذكرت مصادر بالكونغرس الأمريكي أن مسؤولين من إدارة الرئيس، دونالد ترامب، سيدلون بإفادات سرية بشأن الموقف مع إيران، الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن طلب مشرّعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مزيداً من المعلومات.

ووفقاً لما أوردته وكالة "رويترز"، الجمعة، قال معاونون بالكونغرس إن وزير الخارجية مايك بومبيو، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد، والقائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان، سيحضرون جلسة عصر الثلاثاء المقبل أمام مجلس الشيوخ بكامل هيئته.

ويسيطر رفاق ترامب الجمهوريون على أغلبية المقاعد في مجلس الشيوخ.

وأفاد معاونون في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، بأنهم يتوقعون أيضاً إفادة الأسبوع المقبل، مع بومبيو، لكن لم يتم الانتهاء بعد من التفاصيل الأخرى.

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ويشكو أعضاء الكونغرس، منذ أسابيع، من أن إدارة ترامب لم تطلعهم على معلومات كافية بشأن التوتر الحالي مع إيران، بل إن بعض الجمهوريين يقولون إن الإدارة لم تطلعهم على أي شيء بشأن تلك القضية.

جدير بالذكر أن العلاقات بين واشنطن وطهران باتت أكثر توتراً في أعقاب قرار ترامب هذا الشهر محاولة وقف صادرات إيران النفطية تماماً، وتعزيز الوجود الأمريكي في الخليج؛ رداً على ما قال إنها تهديدات إيرانية.

وكانت واشنطن سحبت هذا الأسبوع بعض موظفيها الدبلوماسيين من سفارتها ببغداد؛ في أعقاب هجمات في مطلع الأسبوع على أربع ناقلات نفطية في الخليج.

وعبر ترامب، يوم الخميس، عن أمله في ألا تتجه الولايات المتحدة صوب حرب مع إيران.