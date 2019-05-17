القائد نيك كوك بريست دفع مصاريف الوقود من جيبه الخاص ولم يكن يعلم ان استخدام السيارة ممنوع للاغراض الشخصية فقط الرسمية. الكابتن كان من خيرة كبار ضباط البحرية و انضم في عام ١٩٩٠ و شارك في عدة مهمات عسكرية بحرية عبر السنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقالة قائد اكبر سفينة بريطانية عسكرية لاستخدامه عجلة رسمية لاغراض شخصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.