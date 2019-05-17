آخر ابتكارات علماء الصين: صمغ يسرع في التئام جروح الجسم الداخلية

وتفيد مجلة Nature Communications بأن هذا الصمغ الجديد اجتاز جميع الاختبارات التي أجريت على الحيوانات بنجاح، حيث اختبر في علاج الشرايين والقلب.

ويقول المبتكرون، "ليس بمقدور أي طريقة مستخدمة حالياً في المستشفيات، وقف النزيف بسرعة وفعالية مع استمرار ضربات القلب. وبعد مضي أسبوعين على استخدام هذا الهلام في علاج قلب خنزير لم نكتشف أي تسرب له أو لآثار التهابات جدية عنده".



ويضيف المبتكرون، أن عدم التمكن من السيطرة على النزيف الدموي خلال العمليات الجراحية هو سبب رئيسي لوفاة المرضى. لأن الجروح التي تنزف من الصعب خياطتها إضافة إلى أنها تحتاج وقتاً طويلاً. لذلك فإن استخدام هذا الهلام سيكون إجراء أكثر فعالية.

ووفقاً للمبتكرين، يمكن استخدام هذا الصمغ الشبيه بهلام عالي الفعالية في الإرقاء الجراحي ووقف النزيف بسرعة، على سبيل المثال في العمليات الجراحية الداخلية بالمنظار.



وقد بينت التجارب بأن هذا الهلام فعال في التئام جروح الكبد والقلب عند اختباره على الخنازير. وإنه غير خطر على جسم الإنسان، بحسب المبتكرين.