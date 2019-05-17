برج الحمل ما هي نقاط ضعفه؟

يرمز الحمل إلى الذات الشُجاعة والمبادرة والريادة والغريزة والوقاحة والأنانية والاندفاع، و هو علامة الذات وإحقاق حق الفرد في أن يعيش حياة الحرية الحقيقية. ويُمثل تفوق الإرادة البشرية على جميع المعوقات والقيود والتهديدات.يتمتع الحمل بطاقة غير محدودة وبتفاؤل وجرأة نادرة فهو الرائد في البحث عن عالمٍ جديد يتميّز بالنجاح والتجديد والبطولة والانتصار. يتميّز بروح المرونة الحية والقدرة على أن يكون ذاته ومتحرر من جميع القيود والشروط.أيها الحمل، لا نموذج عليك أن تكرره ولا قاعدة أخرى عليك أن تتبعها.

أنت مخلوق لديك ارادة قوية وتتصدى بكل حماس لما تؤمن به. بغض النظر عن تراجعك أمام الخطر أو المواجهة فمن الممكن أن تكون صلبًا متأججًا. بوسعك أن تكون جريئًا جسورًا وأن تفعل كل ما ينبغي فعله للوصول إلى أهدافك. لك من الدوافع القوية ما يمكنك من أن تفعل ما تريد بالتحديد، فتغامر وتجرٍّب الجديد، وتدخل مغامرات جديدة، وتستقل بذاتك ومسؤولياتك. إلا أن الالتزامات الخارجية دائمًا ما تفرض مشكلات لا يمكنك تذليلها بسهولة، لأنه عليك أن تتعامل مع الناس أيضًا.



ليس باستطاعتك أن تأخذ الحياة بسهولة طويلا. فأنت إيجابيّ ومنتج وعندما تقوم بعملٍ ما تقوم به بشكلٍ حاسم وصحيح. ولكن في سبيل هذا أنت بحاجة إلى الثقة بالذات. فبدونها تكون متهورًا ساذجًا عدوانيًّا ولك مظهر الشجاعة المتبججة التي تجعل الآخرين ينفضون من حولك.حتى تحصل على الثقة التي تحتاج إليها تعلّم كيفية التعرُّف على الفرص واغتنامها، بمعنى أن تكون عمليًّا. إذا جاءت حركتك مبكرة جدًّا أو متأخرة بقدر كبير فمن الممكن الإخلال بالتوقيت. إن انتظار حدوث المعجزات عمل غير صحي. ينبغي أن تكون المبدع النشيط لحظك؛ لأن التعامل السلبي مع الحياة محدود القيمة بالنسبة إليك؛ لأن أي علاقة غيبية باللانهائي هي في الحركة، لذلك قلما تكون حياتك سهلة. أنت سريع الملل ودائم الحاجة إلى شق طريقك بين الأدغال إلى حياةٍ جديدة. لا تحب طول الانتظار في الصفوف الخلفية. تطمح إلى القيادة ولا تحسنها. إذا حدث أن تم اختيارك لها فأنت بحاجة إلى أن تدرّب نفسك على الإحساس بالآخر. الثقة بالذات المقترنة بالتعاون تحقق لك النجاح مع الآخرين.

من الممكن أن يحثك نشاطك المفرط ودوافعك التنافسية على العمل والعمل ومزيد من العمل. إتمام ما تبدؤه لا يمثل لك أهمية دائمًا؛ لأنك تتطلع دائمًا إلى التجديد والتحدي. أنت سبّاق إلى المدنية، سريع البديهة ذكي مبتكر خلاق وموهوب. وكإنسان أنت نبيل ومُلهَم تخوض من أجل المظلوم معركة لا تنتهي من أجل حقوق الإنسان. ودائمًا ما تكون أكثر اهتمامًا بالنضال من أجل السلام من السلام ذاته. حاول زيادة حسمك الطبيعي وتمهيد الطريق للقيادة والمبادرة.

لا تسمح للصراعات أو المآزق بأن تنال منك. تعلم كيفية موازنة حججك. عندما تكون مقتنعًا بأنك على جانب الصواب ترفض الإصغاء إلى الآخرين. تمقت السيطرة أو القيود، وتكره تقليص دوافعك. هناك أيام تشعر فيها بأنك في قمة الجمال والسعادة والشجاعة والإلهام والحب ومساعدة الآخرين ومستحق لكل ما هو مذهل. وهناك أيام أخرى تشعر فيها بالضيق ومعاداة الغير، يمكنك أن تكون قاسيًا على غير عادتك، كما يمكن أن تكون مغرورًا وأنانيًّا وقاسيًا ومُصادرًا حق الجميع في الكلام وأنت تدافع عن أهدافك الشخصية الخاصة باسم العدالة. صريح ونزيه عندما يناسبك أن تكون كذلك، بينما تكبح هذه السمات في الغير. تبلغ الذروة في دقيقة ما وتهبط إلى القاعدة في الدقيقة التالية، ولكنك في كل ذلك ترتفع بقوة تكون محبطة للغير ومُلهمة لهم في الوقت ذاته.

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ومع ذلك من غير الممكن أن يخبر أحد غيره بالموعد الذي يتحرك فيه أو يتصرف أو يعلن الحرب أو يأخذ بالمعتقدات ويدافع عنها. هذا هو المهم: عندما تعلم متى تحين الفرصة بادر بذلك وتحمل المسؤولية وتصرف. الوعي بالعمل يتولد من الداخل ويمكن تنميته وتطويره بكل تأكيد.

هبتك لدائرة الأبراج شرارة الحياة هي ميلاد جديد للنور من الظلام، وهي بداية وإبداع وربيع. وينبغي لك أن تحتفظ بقوة الحياة وبالنور وبالحماس التي لا تُطفأ، وبالقوة التي تأتي من طاقة بحيث تكون نابعة من ذاتك وحسب - للأفضل أو للأسوأ، رضيت أم لم ترض.

ولدت الثقة بالذات والعمل الإيجابي في الحمل مع قلة التفكير أو الخوف من الماضي. الحياة مثل سحر شروق "الشمس" بكل إمكانات الإبداع أمامك ليوم جديد. يتميز هذا البرج بالنشاط والطاقة وروح المغامرة. في هذا القطاع من خريطة الأبراج قوة واستقامة وأمانة مذهلة ورفض لقبول الهزيمة. طبيعة الحمل متسامحة مغوية سيادية وحاسمة. باختصار شديد الحمل هو شرارة الحياة والوجود، وهو مصدر كل مبادرة وشجاعة واستقلالية واحترام للذات.

مواليد العشرية الاولى من 21 الى 31 آذار (مارس)

مواليد العشرية الثانية من 1 الى 10 نيسان (أبريل)

مواليد العشرية الثالثة من 11 الى 20 نيسان (أبريل)