وفي المباراة الاولى، سيواجه اربيل ضيفه الحسين على ملعب فرانسوا حريري في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت بغداد، حيث يسعى اربيل الى وضع حد لسلسة نتائجه السلبية، فيما يحاول فريق الحسين ايضاً الهروب من مناطق القاع.
وفي مواجهة ثانية، يواجه الوصيف القوة الجوية ضيفه فريق الحدود على ملعب الشعب الدولي في امسية رمضانية، إذ يأمل فريق الصقور في العودة الى سكة الانتصارات امام الحدود الطامح في البقاء بالاماكن الدافئة.
وفي مواجهة ثانية، يواجه الوصيف القوة الجوية ضيفه فريق الحدود على ملعب الشعب الدولي في امسية رمضانية، إذ يأمل فريق الصقور في العودة الى سكة الانتصارات امام الحدود الطامح في البقاء بالاماكن الدافئة.
وفي مباراة اخرى، يحل النفط ضيفاً على البحري في ملعب الفيحاء بالبصرة بامسية رمضانية يسعى من خلالها كتيبة المدرب باسم قاسم الى العودة بالعلامة الكاملة امام البحري القابع في اسفل الترتيب.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مباريات اليوم من الدوري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.