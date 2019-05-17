تعرف على مباريات اليوم من الدوري الممتاز

وفي المباراة الاولى، سيواجه اربيل ضيفه الحسين على ملعب فرانسوا حريري في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت بغداد، حيث يسعى اربيل الى وضع حد لسلسة نتائجه السلبية، فيما يحاول فريق الحسين ايضاً الهروب من مناطق القاع.وفي مواجهة ثانية، يواجه الوصيف القوة الجوية ضيفه فريق الحدود على ملعب الشعب الدولي في امسية رمضانية، إذ يأمل فريق الصقور في العودة الى سكة الانتصارات امام الحدود الطامح في البقاء بالاماكن الدافئة.

وفي مباراة اخرى، يحل النفط ضيفاً على البحري في ملعب الفيحاء بالبصرة بامسية رمضانية يسعى من خلالها كتيبة المدرب باسم قاسم الى العودة بالعلامة الكاملة امام البحري القابع في اسفل الترتيب.