شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعرب عن قلقها إزاء تزايد الهجمات في منطقة الساحل بأفريقيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (نيويورك)

أعربت الكويت عن قلقها البالغ إزاء تزايد الهجمات في منطقة الساحل بأفريقيا بعدما شهدت انتشارًا سريعا للعنف ،مؤكدة أن ذلك الأمر يظهر أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة التهديدات في المنطقة.

ودعت الكويت في كلمة ألقاها المستشار بوفدها الدائم بالأمم المتحدة طارق البناي خلال جلسة مجلس الأمن حول آخر التطورات المتعلقة بقوة الساحل المشتركة مساء أمس الخميس المجتمع الدولي إلى دعم التعاون للحيلولة دون اتساع رقعة انشطة الجماعات الإرهابية.

ورحب البناي باستئناف عمليات أنشطة قوة الساحل المشتركة في يناير الماضي خاصة بعد الفترة الصعبة التي تلت الهجوم على مقرها الرئيسي العام الماضي.

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كما رحب بجهودها لتحقيق 75% من القدرة التشغيلية مشجعا القوة على الاستمرار في هذا النهج الإيجابي ليتسنى مكافحة التهديدات الإرهابية التي تنتشر بشكل غير مسبوق في المنطقة.

وأشاد بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها القوة المشتركة لنشر عنصر الشرطة وأيضا تفعيل الإطار الخاص بمنع انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها قائلا "هاتان المسألتان ضروريتان لإعادة بناء الثقة مع الشعوب الأمر الذي سوف يدعم جهود القوة المشتركة".

وفيما يتعلق بدعم بعثة لقوة الساحل المشتركة أثنى على استجابة البعثة الإيجابية لجميع طلبات الدعم التي قدمتها القوة المشتركة وذلك بناء على الاتفاق التقني عملاً بالقرار 2391 الذي يقيد الدعم المقدم إلى الأراضي المالية فقط مما يزيد من الضغط على القوة المشتركة.

واستعرض البناي العمليات العسكرية الناجحة التي نفذتها مؤخراً القوات العسكرية في مالي على الجماعات الإرهابية.