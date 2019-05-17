شكرا لقرائتكم النهضة تخترق جامعات تونس .. فرع تابع لجهازها السري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف الاتحاد العام لطلبة تونس عن وجود فرع طلابي يتبع الجهاز السري لحركة النهضة، مرتبط بعدد من منفذي العمليات الإرهابية في تونس.

وقال الاتحاد وهو المنظمة النقابية للطلبة التونسيين، في بيان الخميس، إن مجموعة من الطلبة بمدينة سوسة، تم التغرير بهم من قبل الفرع الطلابي للجهاز السري لحركة النهضة، الذي عمد إلى استغلال وضعياتهم الاجتماعية المتردية وضعف تكوينهم ومعاناة عدد منهم من اضطرابات نفسية حادة، من أجل ضرب وحدة الصف الطلابي وتمرير أجندة الإخوان.

وأوضحت المنظمة، أنها تتعرض في الفترة الأخيرة لـ"عملية استهداف ممنهجة رصدت لها إمكانيات مادية ودعائية، ويواجه قياداتها عديد التهديدات والتضييقات التي تمس من سلامتهم الجسدية وسرية معطياتهم الشخصية، من قبل أجهزة حركة النهضة، كردة فعل على كشفها لحقيقة ارتباط ذراعها الطلابي بعدد من منفذي العمليات الإرهابية في تونس".

"الدولة الموازية"

من جهته، أشار رياض جراد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس، في تصريح لـ"العربية.نت"، أنّ "الاتحاد العام التونسي للطلبة التابع لحركة النهضة يمثل أحد مكونات الدولة الموازية للحزب الإسلامي"، مضيفا أن "لديهم الأدلة والصور التي تثبت علاقته بعدد من منفذي الهجمات الإرهابية في تونس".

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وتحدّث جراد في هذا السياق، عن علاقة كانت تربط بين الإرهابية منى قبلة التي نفذت التفجير الانتحاري بشارع بورقيبة في أكتوبر 2018، بالفرع الطلابي لحركة النهضة، حيث قال إنها كانت ناشطة به، مؤكدا وجود صور لها وهي حاضر اجتماعاته التثقيفية والتنشيطية.

كما أشار جراد، إلى ارتباط سيف الدين الرزقي الذي نفذ هجوما إرهابيا بسوسة عام 2015، راح ضحيته عشرات السيّاح، بطلبة الشباب الإسلامي في المعهد العالي للعلوم التطبيقية بالقيروان، حيث كان "ناشطا في صفوفهم وترشح إلى المجالس العلمية ضمن إحدى قائماتهم"، مضيفا أنّ الذراع النقابي لحركة النهضة في الجامعة، أشرف على حضور عدد من الشيوخ إلى عدد من الجامعات، من بينهم الداعية محمد العريفي.

ودعا الاتحاد العام لطلبة تونس، كل الفعاليات والقوى الوطنية إلى الوقوف صفا واحدا من "أجل التصدي لمؤامرات الرجعية الإخوانية الهادفة إلى ضرب الدولة الوطنية وتقويض مقوماتها".

ويأتي ذلك، في وقت يحقّق القضاء التونسي، بشأن معلومات تفيد بامتلاك النهضة لجهاز سري مواز مرتبط باغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد الإبراهمي.