ظريف يدعو من بكين إلى اتخاذ "خطوات ملموسة" لإنقاذ الاتفاق النووي

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بكين: حثّ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الجمعة لدى وصوله إلى بكين، المجتمع الدولي و"أصدقاء" إيران على اتخاذ "خطوات ملموسة" لإنقاذ الاتفاق النووي. وقال ظريف بحسب شريط مصوّر نشرته وزارة الخارجية الإيرانية "يجب تطبيع علاقات إيران الاقتصادية (...) إذا كان المجتمع الدولي والدول الأعضاء الأخرى (في الاتفاق) وكذلك أصدقاؤنا مثل الصين وروسيا يريدون الحفاظ على هذا الإنجاز، يجب التأكد عبر خطوات ملموسة من أن الإيرانيين يستفيدون" من النصّ.

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