دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters غرامة يومية على ملك بلجيكا السابق لحين إجراء اختبار حمض نووي في قضية نسب

بروكسل (رويترز) - أمرت محكمة بلجيكية الملك السابق للبلاد بدفع خمسة آلاف يورو (5600 دولار) يوميا حتى يخضع لاختبار الحمض النووي لحسم قضية أبوة أقامتها امرأة تقول إنها ابنته.

وقال مصدر قضائي إن على الملك ألبرت الثاني البالغ من العمر 84 عاما أن يدفع المبلغ للفنانة البلجيكية دلفين بويل (50 عاما) عن كل يوم يتقاعس فيه عن تنفيذ أمر المحكمة الذي صدر العام الماضي بتقديم عينة لإجراء اختيار الحمض النووي. ويطعن ألبرت، الذي تنازل عن العرش قبل ستة أعوام إلى ابنه فيليب، على الحكم.

ويكافح الملك السابق مزاعم بويل منذ أكثر من عشر سنوات. وأثبتت اختبارات حمض نووي أمرت بها المحكمة بالفعل أنها ليست ابنة والدها القانوني جاك بويل وهو سليل واحدة من أكثر الأسر ثراء في بلجيكا.

وأصبحت هويتها مثار جدل عام بعد نشر السيرة الذاتية للملكة باولا، زوجة ألبرت الإيطالية، عام 1999 والتي زعمت فيها أنه كان على علاقة بامرأة لفترة طويلة كانت ثمرتها الابنة في ستينيات القرن الماضي.

(الدولار = 0.89928 يورو)

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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