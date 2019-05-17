غرامة يومية على ملك بلجيكا السابق لحين إجراء اختبار حمض نووي في قضية نسب

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
بروكسل (رويترز) - أمرت محكمة بلجيكية الملك السابق للبلاد بدفع خمسة آلاف يورو (5600 دولار) يوميا حتى يخضع لاختبار الحمض النووي لحسم قضية أبوة أقامتها امرأة تقول إنها ابنته.
وقال مصدر قضائي إن على الملك ألبرت الثاني البالغ من العمر 84 عاما أن يدفع المبلغ للفنانة البلجيكية دلفين بويل (50 عاما) عن كل يوم يتقاعس فيه عن تنفيذ أمر المحكمة الذي صدر العام الماضي بتقديم عينة لإجراء اختيار الحمض النووي. ويطعن ألبرت، الذي تنازل عن العرش قبل ستة أعوام إلى ابنه فيليب، على الحكم.
ويكافح الملك السابق مزاعم بويل منذ أكثر من عشر سنوات. وأثبتت اختبارات حمض نووي أمرت بها المحكمة بالفعل أنها ليست ابنة والدها القانوني جاك بويل وهو سليل واحدة من أكثر الأسر ثراء في بلجيكا.
وأصبحت هويتها مثار جدل عام بعد نشر السيرة الذاتية للملكة باولا، زوجة ألبرت الإيطالية، عام 1999 والتي زعمت فيها أنه كان على علاقة بامرأة لفترة طويلة كانت ثمرتها الابنة في ستينيات القرن الماضي.
(الدولار = 0.89928 يورو)
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
شاهد أيضا.. القبض على طاووس في كوريا الجنوبية
من Euronews
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
شاهد: مأساة المهاجرين غير الشرعيين على الحدود الأميركية-المكسيكية
أظهرت صور تداولتها وسائل الإعلام مئات المهاجرين في أحد مراكز الاعتقال في ماكالين بولاية تكساس على الحدود الأميركية-المكسيكية. الصور قاسية للغاية حيث تظهر أطفالا ونساء ورجالا في وضعية مزرية بعضهم نائم على الأرض وبعضهم الآخر يفترش أغطية مهترئة في حين يحاول آخرون الاحتماء بخيمة رثة لتفادي أشعة الشمس. الصور التي تم التقاطها من طائرة هليكوبتر تروي مأساة المهاجرين القادمين من دول أميركا الوسطي، والذين يحاولون التسلل إلى الولايات المتحدة على أمل إيجاد حياة أفضل، وفي مركز الاحتجاز يحاول الجميع البحث عن منطقة ظليلة هربا من الحرارة الشديدة التي تجاوزت 23 درجة. وحسب مصادر أميركية فالسلطات الأميركية في مركز ماكالين تقوم بدوريات مكثفة لتأمين أكثر من 85 كيلومتر من الحدود الأميركية-المكسيكية على مستوى ريو غراندي. وقد أكدت الحكومة الأميركية أنها تكافح للتعامل مع زيادة عدد طالبي اللجوء من بلدان في أمريكا الوسطى الذين يسافرون عبر المكسيك. للمزيد: آلاف المهاجرين يواصلون طريقهم إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك المكسيك: احتجاز أكثر من 100 مهاجر من أمريكا الوسطى حاولوا دخول الولايات المتحدة
Euronews (Ar)
-
شاهد.. جبنة مصنوعة من بكتيريا مأخوذة من أصابع أقدام و آباط المشاهير
قد تستغرب لكنها الحقيقة، جبنة مصنوعة من بكتيريا مأخوذة من الأذان وأصابع الأقدام والآباط، وسيراميك المراحيض، وسماد مستمد من روث الأبقار، ومياه صالحة للشرب، بالإضافة إلى نوع من النباتات. في الحقيقة هي إحدى التجارب الزراعية والصناعات الغذائية التي تهدف إلى تسليط الضوء على الدورة الغذائية، من الحقول وصولا إلى الأطباق، وتعرض المنتجات في معرض بمتحف A&V في لندن. مي روزنتال سلون المنسقة المشاركة في معرض "طعام يفيض من الطبق"، قالت:"الكثير من الناس يتجاهلون أن علاقتهم بالطعام تتجاوز اللحظات التي يتناولون فيها الطبق". وأضافت:"كل طبق، أو كل وجبة تتناولها مرتبطة بالطبيعة والثقافة والاقتصاد والسياسة، وما نحاول فعله هنا هو توعية الناس بالواقع، وإثارة الأفكار حول الخيارات التي يجب أن يتخذونها والتي ستؤثر بمستقبلهم". وتوجد في المعرض أنواع مختلفة من الأجبان، مثل الموزريلا، وشيدر، كومت، وستيلتون، مصنوعة من بكتيريا مأخوذة من مغني الراب بروفيسور غرين، وهيستون بلومينتال، وسينغر سوغز، والموسيقي أليكس جيمس، وروبي تاندوه. اقرأ أيضا على يورونيوز: وللطعام آذان أيضا.. موسيقى الهيب هوب تحسّن مذاق الجبنة أكثر من موسيقى موتسارت! كيف تربعت الموزريلا الحلال على عرش سوق الاجبان الإيطالية؟ برنامج اوروبي لتحويل البيتزا الى طبق صحي قليل الدسم البيلوجية هيلين شتاينر قالت:"هنالك شبه كبير بين البكتيريا الموجودة تحت الإبطين وتلك الموجودة في الجبنة، وفي حال فكرت بتلك المصنوعة يدويا، فإن البكتيريا حتما شاركت في صناعتها". وتدعم شتاينر أيضا "مشروع فلورنسا"، وهو مشروع جاء بعد 4 سنوات من البحث بالنباتات باستخدام الإشارات الكهربائية والكيميائية، ويهدف هذا المشروع إلى إعطاء صوت للطبيعة. فكرة المشروع تقوم على نبتة فاكهة الفراولة، موضوعة في وعاء زجاجي وموصولة بجهاز كمبيوتر، حيث يمكن للزوار كتابة سؤال والحصول على إجابة مطبوعة. وقالت شتاينر:"السبب الأساسي للبدء بهذا المشروع هو مبيدات الآفات التي نضعها 6 مرات سنويا في الحقول بشكل عشوائي، لذا رأيت أنه من الضروري أن نصل لطريقة تمكننا من التواصل مع النباتات لتخبرنا بما تتأثر به فعليا، لقتنين استخدام المبيدات".
Euronews (Ar)
-
شاهد: حاكم لويزيانا يستقبل ترامب بجوارب "ترامب"
حظي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته إلى ولاية ليوزيانا الأمريكية، باستقبال غريب من نوعه من قبل حاكم الولاية بيلي نونغيسر. فقد قام نونغيسر المنتمي للحزب الجمهوري بارتداء زوج من الجوارب صممت لتظهر وجه الرئيس الأمريكي، وأضاف عليها الحاكم لمسته الخاصة بإلصاق خصلة شعر تشبه شعر ترامب. ووفق الصور التي تداولتها وسائل إعلام أمريكية فقد قام حاكم الولاية خلال مصافحته لترامب برفع الجزء السفلي من سرواله ليظهر للرئيس الأمريكي جوربه. وقد بدت عليهما ابتسامة وترامب يشير بإصبعه إلى ساق نونغيسر. وحسب وسائل إعلام أميركية فإن الرئيس قد بدا مستمتعا بالمفاجئة الغريبة. ويتم تصنيع هذا النوع من الجوارب قبل شركة "غومبول بوديل" وهي متاحة للبيع عبر موقع أمازون الإلكتروني حسب ما ذكره موقع "بيزنس إنسايدر". ووصل ترامب إلى لويزيانا من أجل البحث في منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى مناقشة البنية التحتية الخاصة بالطاق بالولاية. للمزيد على يورونيوز: شاهد: ترامب يشيد بقرار أوربان حماية المسيحيين من المهاجرين لقاء عاطفي يجمع الفيلة كريستي مع حارسها بعد فراق دام 35 عاما غاري غرافيل الذي هدد ترامب بالقتل قد يواجه السجن لمدة 140 عاما تابعونا على الوتسآب والفيسبوك:
Advertisements
Euronews (Ar)
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
شاهد: رجال الإطفاء يلقون القبض على الطاووس الضال في كوريا الجنوبية
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
كانت هذه تفاصيل خبر غرامة يومية على ملك بلجيكا السابق لحين إجراء اختبار حمض نووي في قضية نسب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.