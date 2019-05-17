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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه يريد إدخال تعديلات على نظام الهجرة يتم بموجبها تفضيل الشبان المتعلمين المتحدثين بالإنكليزية ولديهم عروض عمل على الأشخاص الذين لديهم روابط عائلية بأمريكيين.
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خطة جديدة للهجرة يطرحها ترامب.. التعليم أولوية على الروابط العائلية
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وأضاف ترامب في خطاب:"خطتنا تشمل تحديثا شاملا للعملية القانونية المختلة المتعلقة بالهجرة. إنها تعاني من خلل تام"، مشيرا إلى أن إدارته تريد زيادة الأمن على الحدود وتقليل عدد طلبات اللجوء.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.