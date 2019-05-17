خطة جديدة للهجرة يطرحها ترامب.. التعليم أولوية على الروابط العائلية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه يريد إدخال تعديلات على نظام الهجرة يتم بموجبها تفضيل الشبان المتعلمين المتحدثين بالإنكليزية ولديهم عروض عمل على الأشخاص الذين لديهم روابط عائلية بأمريكيين.

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وأضاف ترامب في خطاب:"خطتنا تشمل تحديثا شاملا للعملية القانونية المختلة المتعلقة بالهجرة. إنها تعاني من خلل تام"، مشيرا إلى أن إدارته تريد زيادة الأمن على الحدود وتقليل عدد طلبات اللجوء.

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