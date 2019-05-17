السعودية تقر رسوم إقامة الأجانب المميزة الدائمة والمؤقتة.. تعرف على التفاصيل

اليوم السابع
أفادت صحيفة "عكاظ" نقلا عن مصادر بأن رسوم خدمة الإقامة المميزة الجديدة فى المملكة ستحدد بنحو 100 ألف ريال سنويا، أى ما يقارب 27 ألف دولار.
ولفتت الصحيفة أيضا إلى أنه ستطرح خدمة تتيح الحصول على الإقامة المميزة بشكل دائم مقابل رسم يصل إلى 800 ألف ريال، وهو ما يعادل حوالى 213 ألف دولار.
وقالت إن معلوماتها ترجح أن تتيح الإقامة المميزة، الفرصة للراغبين من أصحاب جميع الجنسيات التى ترتبط بلدانهم بعلاقات مع المملكة بالإقامة الدائمة أو المؤقتة، التى "ستضمن العديد من المميزات، والاستفادة من خدمات عدة تقدم لهم ولعائلاتهم....
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