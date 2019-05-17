صدى البلد - محمد إبراهيم العقيد أ.ح تامر الرفاعي: - القوات المسلحة تدعم جهود الدولة فى التنمية والتطوير - 312 مشروعا تشرف عليها القوات المسلحة في شبه جزيرة سيناء Advertisements - مشروعات التطوير تحتاج إلى قوات تؤمّنها ضد أى أعمال عدائية - الحدود الغربية والجنوبية تواجه العديد من التهديدات الخارجية - الضربات الجوية تتم خارج التجمعات السكانية حفاظًا على أرواح المدنيين، - القوات البحرية جاهزة على مدار 24 ساعة لتنفيذ مهامها المخططة لحماية وتأمين جميع الأهداف...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث العسكري للجيش المصري يوجه 6 رسائل قوية ويعلن جاهزية القوات البحرية على مدار 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.