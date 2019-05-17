على غرار النمسا...ألمانيا تدرس حظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية

صدى البلد

أعلنت الحكومة الألمانية اليوم (الجمعة) أنها تفكر بفرض حظر على ارتداء التلميذات في المدارس الابتدائية الحجاب الإسلامي، وذلك غداة إقرار مجلس النواب في النمسا المجاورة مشروع قانون يفرض حظرا مماثلا.

وقالت مندوبة الحكومة الألمانية لشؤون دمج الأجانب، أنيت ويدمان موز - وفقا لقناة "فرانس 24" - "إنه من العبث أن ترتدي الفتيات الصغيرات الحجاب ".

من جانبه .. قال النائب الألماني المحافظ المتخصص بقضايا الأسرة، ماركوس فاينبرج "إن الحظر العام على ارتداء الحجاب، كما في النمسا، يعوق أيضا الفتيات اللواتي قررن من تلقاء أنفسهن ارتداء...