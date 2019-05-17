صدى البلد
أعلنت الحكومة الألمانية اليوم (الجمعة) أنها تفكر بفرض حظر على ارتداء التلميذات في المدارس الابتدائية الحجاب الإسلامي، وذلك غداة إقرار مجلس النواب في النمسا المجاورة مشروع قانون يفرض حظرا مماثلا.
وقالت مندوبة الحكومة الألمانية لشؤون دمج الأجانب، أنيت ويدمان موز - وفقا لقناة "فرانس 24" - "إنه من العبث أن ترتدي الفتيات الصغيرات الحجاب ".
من جانبه .. قال النائب الألماني المحافظ المتخصص بقضايا الأسرة، ماركوس فاينبرج "إن الحظر العام على ارتداء الحجاب، كما في النمسا، يعوق أيضا الفتيات اللواتي قررن من تلقاء أنفسهن ارتداء...
كانت هذه تفاصيل خبر على غرار النمسا...ألمانيا تدرس حظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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