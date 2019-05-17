إجراء جديد للبابا تواضروس بشأن مقتل كاهن «مارمرقس»

مصراوي

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه طالب الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، بإجراء تحقيق داخلي في مقتل الأنبا مقار سعد كاهن كنيسة مارمرقس الرسول بشبرا الخيمة من الناحية الكنسية.

وأضاف البابا تواضروس في مقابلة تلفزيونية مساء الخميس: "الحادث جنائي، لكن ما يعطيه أبعادًا أنه يخص كاهنًا داخل كنيسة وداخل مكتب في الكنيسة، لكنه حادث جنائي وجريمة تمت، ولا نريد أن نوسع الأمر وكل أحد يعطي تفاصيل من عنده لا تمثل شيئًا محددًا".

وأكمل: "نحن طبعًا متألمون وحزانى أن يقع حادث بهذا الشكل لم نكن نحب...