حنكش: لترميم الجسم القضائي والعمل على قضاء مستقل وفصله عن السياسة والمحاصصة

أكّد عضو "حزب الكتائب ال​لبنان​ية" النائب ​الياس حنكش​ أنّ "​القضاء​ سلطة، وليس وظيفة"، مشدّدًا على "أنّنا إن كنّا نريد إعادة بناء لبنان، يجب أن نرمّم الجسم القضائي، وإلّا لن يكون لنا بلد".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "ليكون القاضي منزّهًا ومحصّنًا من كلّ أوجه ​الفساد​، علينا: أوّلًا العمل على قضاء مستقلّ وفصله عن ال​سياسة​ و​المحاصصة​، وثانيًا أن نريح القاضي، ليحكم بعدل (في ​إنكلترا​ مثلًا لا سقف لمخصّصات القاضي)".