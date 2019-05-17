أشار النائب ​جميل السيد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "في ​جلسة الحكومة​ الأخيرة إعترض بعض الوزراء على تخصيص ​الجيش​ ٧٥ مليون ليرة سنوياً ثمن أكاليل بمناسبات وفاة او إستشهاد العسكريين أو ذويهم، وإستفظعوا هذا الهدر الفظيع!! يعني أقل من سعر الساعة يلّي بإيد بعضهم بالجلسة، من جبيتك مش من جيبتو!إذا قلت تفه، بتقولولي عيب! عندكم كلمة غيرها؟؟!".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد: البعض يعترض على تخصيص الجيش 75 مليون ليرة سنوياً ثمن أكاليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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