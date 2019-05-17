قوى الأمن: توقيف مطلوب في عجلتون بجرم مخدرات وضبط كمية منها ومبلغ مالي

كشفت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "ضمن إطار الخطة الّتي وضعتها المجموعة الخاصة في وحدة ​الشرطة القضائية​ لتوقيف المطلوبين، لا سيما الخطرين منهم على جميع الأراضي اللبنانية، والّتي ظهرت نتائجها من خلال توقيف العشرات منهم بجرائم مختلفة،

ونتيجة المتابعة الميدانية الحثيثة وأعمال الرصد والتعقّب، قامت قوّة من المجموعة المذكورة، بتاريخ 12 أيار 2019، بتوقيف مطلوب للقضاء بجرائم تجارة مخدّرات وسرقة، يُدعى "أ. ق." (مواليد عام 1982، لبناني)، وذلك من خلال نصب مكمن في ​عجلتون​، أثناء انتقاله على متن سيارته نوع جيب "تويوتا- أف جي كروزر".

وبيّنت في بلاغ "أنّها ضبطت بحوزته كميّة من مادّة ​الكوكايين​ موضّبة داخل علبة بلاستيكيّة، بندقية نوع "كلاشنكوف"، مسدس حربي، ذخائر، إضافةً إلى مبلغ مالي وقدره حوالي 28 مليون ليرة لبنانية و500 دولار أميركي".

وأوضحت المديرية أنّ "التحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​ المختص".