افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا عن وقوع ​حادث سير​ على الكورنيش البحري ل​مدينة صيدا​ بعدما اصطدمت سيارة رباعية الدفع تابعة لليونيفل بسيارة مرسيدس فضية اللون لتصطدم بسيارة ثالثة. وعلى الفور حضر الى المكان عناصر ​الصليب الأحمر اللبناني​ و​القوى الامنية​ وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.

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كانت هذه تفاصيل خبر حادث سير بين 3 سيارات إحداها تابعة لليونيفل على الكورنيش البحري لصيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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