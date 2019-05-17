الرئيس عون التقى ممثل الأمير القطري

استقبل ​الرئيس ميشال عون​ وزير الدولة القطري حمد بن عبد العزيز الكواري ممثلاً أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والسفير ​محمد حسن جابر​ الجابر ممثلا نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذين قدّما واجب العزاء بوفاة البطريرك صفير

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