فادي علامة دعا لخفض سعر الدواء وخلق فرص عمل اضافية

اكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة​ "ايلاء ​كتلة التنمية والتحرير​ القطاع الصحي عموما ومسألة الدواء خصوصا، الاهتمام ووضعهما على جدول أولوياتها"، مشيرا خلال حفل افطار أقامه مكتب المهن الحرة دائرة الصيادلة في حركة "أمل"، إلى "اقتراحات القوانين الثلاثة المتعلقة بالدواء والذي كان قد تقدم بها بتكليف من رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ مع كل من النائبين ​عناية عز الدين​ و​ميشال موسى​، وهي اقتراحات تهدف إلى تعزيز دور مكتب الدواء وتفعيله من خلال تعديل بعض المواد المتصلة به، بالإضافة إلى تنظيم مهنة الصيدلة وشروط تسجيل واستيراد وتصنيف الأدوية واستثناء الدواء من أحكام التمثيل التجاري الحصري"، مؤكدا ان "هذه الاقتراحات اذا ما تم اقرارها ستساهم بشكل ملحوظ بتخفيض فاتورة الدواء".

وتطرق إلى واقع مهنة الصيدلية، فأكد "العمل الدائم للارتقاء بهذه المهنة ان داخل ​لجنة الصحة النيابية​ او مع الجهات المعنية، عبر التشجيع على إقامة مصانع الدواء وتأمين القوانين اللازمة وذلك لهدفين اثنين: خفض سعر الدواء وخلق فرص عمل اضافية".

ودعا "​نقابة الصيادلة​ الى زيادة العمل على مستوى دورها الرقابي ومحاسبة كل من يخل بشروط مزاولة المهنة"، مثنيا على دائرة الصيادلة في مكتب المهن الحرة وعلى عملها في سبيل تطوير مهنة الصيدلة".

بدوره عرض نقيب الصيادلة الدكتور غسان الأمين لواقع مهنة الصيدلة، مفندا المشاكل والعقبات التي تعترضها، والخطط والبرامج المستقبلية التي تنوي النقابة تنفيذها. واشاد "بالايجابية التي تبديها وزارة الصحة في التعاون مع نقابة الصيادلة"، مثنيا على "الاهتمام الذي يوليه الرئيس نبيه بري و​حركة امل​ بهذا القطاع".