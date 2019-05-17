ميشال افرام استقبل وفدا من مدراء مراكز البحوث الزراعية في الهند

استقبل رئيس مجلس إلادارة والمدير عام لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة رياق الدكتور ​ميشال افرام​، وفدا من مدراء مراكز البحوث الزراعية المختلفة في ​الهند​، حيث تعرفوا على المحطة وعلى اعمال المصلحة خصوصا في مجال اكثار البذار وإنتاج القمح والعدس والفول، وكيفية وقاية النباتات. وجاءت الزيارة بالتنسيق مع "مؤسسة ايكاردا الدولية"، وقد أبدى الوفد إعجابه بعمل مصلحة الابحاث ونجاحاتها.

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