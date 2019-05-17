استقبل رئيس بلدية طرابلس احمد قمرالدين في مكتبه في القصر البلدي، "لقاء الثلاثاء"، و"تجمع انماء الفيحاء" المنبثق عن اللقاء، تقدمه الدكتورة لينا الطيب الرافعي، ورئيس التجمع رياض مرحبا، وضم محمد يحيى، ابراهيم عبيد، الدكتور محمد شمسين وطارق الاختيار.
عرض الوفد مشاريع تنموية تخص منطقة أبي سمراء، وشكر قمرالدين على عملية التزفيت التي تمت حتى الآن.
وإلتقى قمرالدين وفدا من مجلس نقابة عمال بلدية طرابلس تقدمه النقيب هاشم العبدالله، عرض الوفد ل" أوضاع العمال ومتطلباتهم"، شاكرين" تجاوب الرئيس قمرالدين حرصه على أن ينال العمال كامل حقوقهم بحسب الأصول المرعية الإجراء".
بعد ذلك، استقبل رجل الاعمال في لبنان واستراليا يوسف بو ناصيف، الخبير في التطوير العقاري .
كانت هذه تفاصيل خبر قمرالدين عرض مع لقاء الثلاثاء ونقابة عمال بلدية طرابلس مشاريع انمائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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