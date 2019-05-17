الراعي بدأ باستقبال المعزين في بكركي

بدأ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي استقبال المعزين بالبطريرك مار نصر بطرس صفير، عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في بكركي، مع عائلة الراحل.
واستقبل على التوالي: المنسق المقيم للأمم المتحدة فيليب لازاريني، الوزير السابق فادي عبود، رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، رئيس الجامعة اللبنانية السابق عدنان السيد، سفيرة تشيكيا ميكاييلا فرانكوفا، أخويات من مختلف البلدات اللبنانية، وفد من الصليب الأحمر اللبناني، وفد نقابة المحاسبين، النائب السابق غسان مخيبر وكهنة وراهبات وحركات كشفية.
كما قدم وفد من حركة الناصريين المستقلين-المرابطون واجب العزاء الى الراعي، في بكركي.
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