الراعي بدأ باستقبال المعزين في بكركي

بدأ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي استقبال المعزين بالبطريرك مار نصر بطرس صفير، عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في ​بكركي​، مع عائلة الراحل.

واستقبل على التوالي: المنسق المقيم للأمم المتحدة ​فيليب لازاريني​، الوزير السابق فادي عبود، رئيس ​الجامعة اللبنانية​ فؤاد أيوب، رئيس الجامعة اللبنانية السابق عدنان السيد، سفيرة ​تشيكيا​ ​ميكاييلا فرانكوفا​، أخويات من مختلف البلدات اللبنانية، وفد من ​الصليب الأحمر اللبناني​، وفد نقابة المحاسبين، النائب السابق غسان مخيبر وكهنة وراهبات وحركات كشفية.

كما قدم وفد من حركة الناصريين المستقلين-المرابطون واجب العزاء الى الراعي، في بكركي.