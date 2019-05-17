النشرة: اضراب واعتكاف عن العمل في ادارات الجنوب

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية بأن موظفي الادارة العامة في سراي النبطية الحكومي نفذوا اضرابا واعتكافا عن العمل في كل الادارات وتجمعوا أمام مبنى السراي الحكومي يتقدمهم أمين السر العام في محافظة النبطية حسن فقيه ورئيس قسم النفوس علي مكي ورئيس رابطة التعليم الاساسي الرسمي في الجنوب علي فرحات وموظفو كافة الادارات الرسمية.
وألقى مندوب رابطة موظفي الادارة العامة محمد دويك كلمة رفض فيها المس برواتب موظفي الادارة العامة والمتقاعدين، معلنا انه "اذا اردتم ميزانية تخفف أعباء الدين العام فعليكم التوجه لاقفال مزاريب الهدر في مؤسسات الدولة".
من جهته، هدد عضو الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة في لبنان مسلم عبيد بـ"اللجوء إلى الاضراب المفتوح إذا ما تعرضت رواتبهم إلى حسومات أو تخفيضات، مؤكدا اننا "لسنا هواة اضراب انما طلاب حق ولا يضيع حق وراءه مطالب".
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