النشرة: اضراب واعتكاف عن العمل في ادارات الجنوب

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية بأن موظفي الادارة العامة في ​سراي النبطية​ الحكومي نفذوا ​اضراب​ا واعتكافا عن العمل في كل الادارات وتجمعوا أمام مبنى ​السراي الحكومي​ يتقدمهم أمين السر العام في ​محافظة النبطية​ ​حسن فقيه​ ورئيس قسم النفوس ​علي مكي​ ورئيس ​رابطة التعليم الاساسي​ الرسمي في ​الجنوب​ علي فرحات وموظفو كافة الادارات الرسمية.

وألقى مندوب ​رابطة موظفي الادارة العامة​ محمد دويك كلمة رفض فيها المس برواتب موظفي الادارة العامة والمتقاعدين، معلنا انه "اذا اردتم ميزانية تخفف أعباء ​الدين العام​ فعليكم التوجه لاقفال مزاريب الهدر في مؤسسات الدولة".

من جهته، هدد عضو الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة في ​لبنان​ ​مسلم عبيد​ بـ"اللجوء إلى الاضراب المفتوح إذا ما تعرضت رواتبهم إلى حسومات أو تخفيضات، مؤكدا اننا "لسنا هواة اضراب انما طلاب حق ولا يضيع حق وراءه مطالب".